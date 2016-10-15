"Атлетико" перед "Ростовом" забил "Гранаде" семь голов

"Атлетико" в домашнем матче 8-го тура чемпионата Испании одержал волевую победу над "Гранадой". На гол Исаака Куэнки подопечные Диего Симеоне ответили семью забитыми мячами. Хет-триком отметился нападающий Янник Феррейра-Карраско. Мадридцы продолжают лидировать в турнирной таблице.
Напомним, "Атлетико" является соперником "Ростова" по групповому турниру Лиги чемпионов. В среду 19 октября состоится матч между этими командами, который пройдет в Ростове.
Чемпионат Испании
Ла лига
8-й тур
"Атлетико" - "Гранада" - 7:1 (2:1)
Голы: Куэнка, 18 (0:1). Феррейра-Карраско, 34 (1:1). Феррейра-Карраско, 45 (2:1). Феррейра-Карраско, 61 (3:1). Гайтан, 63 (4:1). Гайтан, 81 (5:1). Корреа, 85 (6:1). Тиагу, 87 (7:1).
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Филипе Луис, Савич, Габи, Коке (Тиагу, 67), Гамейро (Гайтан, 62), Гризманн (Фернандо Торрес, 67), Феррейра-Карраско, Корреа.
"Гранада": Очоа, Ломбан, Тито, Габриэл Силва, Везу, Хави Маркес, Перейра, Ангбан (Уче, 64), Буэно (Барраль, 63), Куэнка, Понсе (Кравец, 75).
Предупреждения: Корреа, 60. Уче, 64.
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.
15 октября. Мадрид. Стадион "Vicente Calderon".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/
echo2011
Будем надеяться,что все свои голы испанцы забили в этом матче.
21:33