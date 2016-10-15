"Атлетико" перед "Ростовом" забил "Гранаде" семь голов

"Атлетико" в домашнем матче 8-го тура чемпионата Испании одержал волевую победу над "Гранадой". На гол Исаака Куэнки подопечные Диего Симеоне ответили семью забитыми мячами. Хет-триком отметился нападающий Янник Феррейра-Карраско. Мадридцы продолжают лидировать в турнирной таблице.

Напомним, "Атлетико" является соперником "Ростова" по групповому турниру Лиги чемпионов. В среду 19 октября состоится матч между этими командами, который пройдет в Ростове.

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Ла лига

8-й тур

"Атлетико" - "Гранада" - 7:1 (2:1)

Голы: Куэнка, 18 (0:1). Феррейра-Карраско, 34 (1:1). Феррейра-Карраско, 45 (2:1). Феррейра-Карраско, 61 (3:1). Гайтан, 63 (4:1). Гайтан, 81 (5:1). Корреа, 85 (6:1). Тиагу, 87 (7:1).

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Филипе Луис, Савич, Габи, Коке (Тиагу, 67), Гамейро (Гайтан, 62), Гризманн (Фернандо Торрес, 67), Феррейра-Карраско, Корреа.

"Гранада": Очоа, Ломбан, Тито, Габриэл Силва, Везу, Хави Маркес, Перейра, Ангбан (Уче, 64), Буэно (Барраль, 63), Куэнка, Понсе (Кравец, 75).

Предупреждения: Корреа, 60. Уче, 64.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

15 октября. Мадрид. Стадион "Vicente Calderon".