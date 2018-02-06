"Атлетико" отправил сотрудников клуба на поиски зубов Година

Защитник "Атлетико" Диего Годин потерял три зуба в в чемпионата Испании против "Валенсии" (1:0). Травму футболист получил после столкновения с вратарем соперника Нету.

Кроме этого, у Година диагностирован тройной перелом челюсти, игрок пропустит около трех недель. По информации El Periodico, мадридский клуб отправил своих сотрудников на поиски зубов уругвайца, потому что в некоторых случаях их удается вернуть на место. Вне челюсти зубы могут "жить" около 24 часов, если поместить их в стакан с молоком. Неизвестно, увенчались ли поиски успехом, но сильный снегопад в столице Испании в воскресенье и понедельник точно не облегчил эту задачу.

В текущем сезоне Годин провел 25 матчей и забил 1 гол во всех турнирах. (Егор БЫЧКОВ)