16:12 | Футбол — Испания

"Атлетико" отправил сотрудников клуба на поиски зубов Година

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Защитник "Атлетико" Диего Годин потерял три зуба в в чемпионата Испании против "Валенсии" (1:0). Травму футболист получил после столкновения с вратарем соперника Нету. 

Кроме этого, у Година диагностирован тройной перелом челюсти, игрок пропустит около трех недель.  По информации El Periodico, мадридский клуб отправил своих сотрудников на поиски зубов уругвайца, потому что в некоторых случаях их удается вернуть на место. Вне челюсти зубы могут "жить" около 24 часов, если поместить их в стакан с молоком. Неизвестно, увенчались ли поиски успехом, но сильный снегопад в столице Испании в воскресенье и понедельник точно не облегчил эту задачу. 

В текущем сезоне Годин провел 25 матчей и забил 1 гол во всех турнирах. (Егор БЫЧКОВ)

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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spy58

Заголовок бомба конечно)

16:37

баламошка

Бедный парень. Здоровья Годину! А зубы, небось, продадут на сувениры) Вангую, что так и будет. Бабки пустят на благотворительность.

16:32