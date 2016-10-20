21:18 | ФУТБОЛ — Испания

"Атлетико" отказался обжаловать запрет на регистрацию новичков в ближайшее трансферное окно

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"Атлетико" отказался оспаривать запрет на регистрацию новичков во время ближайшего трансферного окна, который был наложен из-за нарушений регламента ФИФА в части подписания несовершеннолетних игроков. Как сообщает AFP, "Атлетико" после отклонения апелляции решил обжаловать запрет ФИФА в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Договоренность между сторонами по этому делу позволит тщательнее подойти к делу. "Атлетико" договорился, что CAS вынесет решение до 1 июня 2017 года, что теоретически дает шанс мадридцам снять запрет на летнее трансферное окно.

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