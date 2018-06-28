"Атлетико" отказался арендовать Врсалько в "Интер"

"Атлетико" отверг предложение "Интера" по защитнику Шиме Врсалько, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Sky.it, представители "Интера" встречались со спортивным директором клуба Андреа Бертой и предложили взять игрока в аренду, но такой вариант "матрасников" не устроил. При этом переговоры продолжатся. "Атлетико" может подойти вариант только с продажей футболиста.

26-летний хорват в прошлом сезоне провел 29 матчей за испанскую команду и сделал пять результативных передач.