"Атлетико" одержал победу над "Валенсией" и приблизился к "Барселоне"

"Атлетико" на своем поле обыграл "Валенсию" в матче 22-го тура чемпионата Испании - 1:0. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник Анхель Корреа.

Мадридцы занимают второе место в турнирной таблице, опережая "Валенсию" на 9 очков. Команда на такое же расстояние подобралась к лидирующей "Барселоне".

Чемпионат Испании

Лига 1

22-й тур

"Атлетико" - "Валенсия" - 1:0 (0:0)

Гол: Корреа, 59 (1:0).

"Атлетико": Облак, Годин (Хуанфран, 51), Савич (Хименес, 29), Врсалько, Эрнандез, Коке, Сауль, Диегу Коста, Гризманн, Феррейра-Карраско (Габи, 62), Корреа.

"Валенсия": Нету, Гарай, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Везу, Лато (Родриго, 62), Парехо, Кондогбья, Максимович (Солер, 65), Дзадза, Мина.

Предупреждение: Габи, 74.

Судья: Иглесиас Вильянуэва.

4 февраля. Мадрид. Стадион "Wanda Metropolitano".