"Атлетико" обыграл "Малагу" и вышел на третье место

"Атлетико" в матче 29-го тура чемпионата Испании в гостях обыграл "Малагу" со счетом 2:0. Голы забили Коке и Филипе Луис.
"Атлетико" вышел на третье место в турнирной таблице. "Малага" расположилась на 15-й строчке.
Чемпионат Испании
Ла лига
29-й тур
"Малага" - "Атлетико" - 0:2 (0:1)
Голы: Коке, 26 (0:1). Филипе Луис, 74 (0:2).
"Малага": Камени, Торрес Гомес (Рикка, 15), Росалес, Льоренте, Эрнандес, Камачо, Хуан Карлос, Хосе Родригес (Ресио, 60), Пабло Форнальс, Кеко (Сантос, 72), Рамирес.
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Филипе Луис (Хименес, 88), Савич, Эрнандез, Габи, Коке, Сауль, Партей (Корреа, 53), Фернандо Торрес, Гризманн (Годин, 84).
Предупреждения: Эрнандез, 19. Савич, 31. Ресио, 76. Хуан Карлос, 76.
Судья: Трухильо Суарес.
1 апреля. Малага. Стадион La Rosaleda.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/