"Атлетико" обыграл "Малагу" и вышел на третье место

"Атлетико" в матче 29-го тура чемпионата Испании в гостях обыграл "Малагу" со счетом 2:0. Голы забили Коке и Филипе Луис.

"Атлетико" вышел на третье место в турнирной таблице. "Малага" расположилась на 15-й строчке.

Чемпионат Испании

Ла лига

29-й тур

"Малага" - "Атлетико" - 0:2 (0:1)

Голы: Коке, 26 (0:1). Филипе Луис, 74 (0:2).

"Малага": Камени, Торрес Гомес (Рикка, 15), Росалес, Льоренте, Эрнандес, Камачо, Хуан Карлос, Хосе Родригес (Ресио, 60), Пабло Форнальс, Кеко (Сантос, 72), Рамирес.

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Филипе Луис (Хименес, 88), Савич, Эрнандез, Габи, Коке, Сауль, Партей (Корреа, 53), Фернандо Торрес, Гризманн (Годин, 84).

Предупреждения: Эрнандез, 19. Савич, 31. Ресио, 76. Хуан Карлос, 76.

Судья: Трухильо Суарес.

1 апреля. Малага. Стадион La Rosaleda.