"Атлетико" обыграл "Льейду" в Кубке Испании, Коста забил в первом матче после возвращения

Гол нападающего Диегу Косты помог "Атлетико" обыграть "Льейду" (4:0) в первом матче 1/8 финала Кубка Испании. Для форварда, который уже защищал цвета "матрасников" с 2010 по 2014 год, эта игра стала первой после возвращения.

Также в кубковой встрече состоялся дебют полузащитника Витоло, который перешел в "Атлетико" летом из "Сельты", но первую половину сезона провел в "Лас-Пальмасе" из-за трансферного запрета со стороны ФИФА, который истек 1 января.

Ответная игра состоится 9 января в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало игры - 21.30 по московскому времени.

В другом матче этой стадии турнира "Алавес" на выезде был сильнее "Форментеры" (3:1). Ответная встреча состоится 10 января.

Кубок Испании

1/8 финала

Первый матч

"Льейда" - "Атлетико" - 0:4 (0:2)

Голы: Годин, 33 (0:1). Торрес, 37 (0:2). Коста, 70 (0:3), Гризманн, 90+2 (0:4).

"Атлетико": Мойя, Хуанфран, Годин, Хименес, Эрнандез, Фернандес, Сауль, Гамейро, Фернандо Торрес (Гризманн, 65), Феррейра-Карраско (Витоло, 59), Корреа (Диегу Коста, 64).

Предупреждение: Трильес, 69.

Удаление: Трильес (Льейда), 90+1.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

3 января. Льейда. Стадион Camp d'Esports.

"Форментера" - "Алавес" - 1:3 (0:1)

Голы: Демирович, 36 (0:1). Роса, 57 (1:1). Демирович, 65 (1:2). Эль-Хаддади, 81 (1:3). Судья: Эрнандес Эрнандес.

3 января. Форментера. Стадион Municipal.