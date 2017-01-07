"Атлетико" обыграл "Эйбар" и поднялся на четвертое место

В игре 17-го тура чемпионата Испании "Атлетико" переиграл "Эйбар" – 2:0. Голы в составе гостей забили полузащитник Сауль Ньигес и нападающий Антуан Гризманн. Благодаря этой победе подопечные Диего Симеоне поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице, в то время как "Эйбар" располагается на восьмом месте.

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Ла лига

17-й тур

"Эйбар" – "Атлетико" – 0:2 (0:0)

Голы: Сауль, 54 (0:1). Гризманн, 74 (0:2).

"Эйбар": Йоэль, Луна, Дос Сантос, Лежен, Капа, Адриан Гонсалес (Нано, 82), Педро Леон (Пенья, 76), Фран Рико, Инуи (Бебе, 68), Дани Гарсия, Серхио Энрич.

"Атлетико": Мойя, Годин, Филипе Луис, Савич, Врсалько (Хуанфран, 46), Хименес, Габи, Коке, Сауль, Фернандо Торрес (Гамейро, 71), Гризманн.

Предупреждения: Адриан Гонсалес, 20. Врсалько, 29. Коке, 81. Бебе, 89.

Судья: Хиль Мансано.

7 января. Эйбар. Стадион Municipal de Ipurua.