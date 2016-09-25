"Атлетико" обыграл "Депортиво" и снова сократил отставание от "Реала" и "Барсы"

"Атлетико" победил "Депортиво" в матче 6-го тура чемпионата Испании - 1:0. Единственный мяч забил Антуан Гризманн. В турнирной таблице подопечные Диего Симеоне на одно очко отстают от "Барселоны" и на два - от "Реала".
Напомним, что "Атлетико" является соперником "Ростова" по групповому турниру Лиги чемпионов.
Чемпионат Испании
Ла лига
6-й тур
"Атлетико" - "Депортиво" - 1:0 (0:0)
Гол: Гризманн, 70.
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Филипе Луис, Хименес (Лукас Эрнандес, 36), Фернандес (Габи, 19), Гайтан, Коке, Гризманн, Феррейра-Карраско (Гамейро, 59), Корреа.
"Депортиво": Люкс, Фернандо Наварро (Бабел, 75), Лауре, Алехандро Аррибас, Альбентоса, Борхес, Эмре Чолак, Фажр, Гильерме (Москера, 68), Валье, Андоне (Луизинью, 60).
Предупреждения: Фажр, 38. Лукас Эрнандес, 42. Эмре Чолак, 56. Бабел, 84.
Удаление: Фажр, 45+2.
Судья: Хиль Мансано (Испания).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/