"Атлетико" обыграл "Депортиво" и снова сократил отставание от "Реала" и "Барсы"

"Атлетико" победил "Депортиво" в матче 6-го тура чемпионата Испании - 1:0. Единственный мяч забил Антуан Гризманн. В турнирной таблице подопечные Диего Симеоне на одно очко отстают от "Барселоны" и на два - от "Реала".

Напомним, что "Атлетико" является соперником "Ростова" по групповому турниру Лиги чемпионов.

Чемпионат Испании

Ла лига

6-й тур

"Атлетико" - "Депортиво" - 1:0 (0:0)

Гол: Гризманн, 70.

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Филипе Луис, Хименес (Лукас Эрнандес, 36), Фернандес (Габи, 19), Гайтан, Коке, Гризманн, Феррейра-Карраско (Гамейро, 59), Корреа.

"Депортиво": Люкс, Фернандо Наварро (Бабел, 75), Лауре, Алехандро Аррибас, Альбентоса, Борхес, Эмре Чолак, Фажр, Гильерме (Москера, 68), Валье, Андоне (Луизинью, 60).

Предупреждения: Фажр, 38. Лукас Эрнандес, 42. Эмре Чолак, 56. Бабел, 84.

Удаление: Фажр, 45+2.

Судья: Хиль Мансано (Испания).