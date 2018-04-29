"Атлетико" обыграл "Алавес" и сохранил математические шансы на чемпионство

"Атлетико" обыграл "Алавес" в матче 35-го тура чемпионата Испании. Единственный мяч с пенальти забил Кевин Гамейро.

"Атлетико" за три игры до конца сезона отстает от "Барселоны" на 8 очков. Каталонцы могут оформить чемпионский титул уже сегодня, если не проиграют "Депортиво".

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35-й тур

"Алавес" - "Атлетико" - 0:1 (0:0)

Гол: Гамейро, 78 - с пенальти.

Нереализованный пенальти: Фернандо Торрес, 71 (вратарь).

"Алавес": Сивера (Пачеко, 62), Алексис, Лагуардия, Марипан, Дьегес, Томас Пина, Вакасо (Гарсия, 79), Гвидетти (Ибаи Гомес, 72), Собрино, Эль-Хаддади, Педраса.

"Атлетико": Вернер, Савич, Врсалько, Эрнандез, Габи, Коке (Годин, 63), Партей, Фернандо Торрес, Диегу Коста (Гамейро, 63), Корреа, Витоло.

Предупреждения: Лагуардия, 17. Педраса, 20. Эрнандез, 34. Диегу Коста, 45. Собрино, 45. Габи, 68. Вакасо, 78. Фернандо Торрес, 90+1. Корреа, 90+5.

Удаление: Корреа, 90+5.

Судья: Фернандес Борбалан.

29 апреля. Витория. Стадион "Mendizorroza".