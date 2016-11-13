15:56 | ФУТБОЛ — Испания

"Атлетико" не сможет рассчитывать на Гризманна в матче с "Реалом"?

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Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн может пропустить матч 12-го тура чемпионата Испании с "Реалом", утверждает Marca. Француз получил повреждение во встрече отборочного турнира чемпионата мира-2018 со Швецией (2:1) и был вынужден покинуть поле на 88-й минуте.

Предполагается, что травма форварда не носит серьезного характера, однако он ну сумеет восстановиться к игре во внутреннем первенстве. В текущем сезоне Гризманн провел в составе "матрасников" 14 матчей, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.

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