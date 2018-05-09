"Атлетико": "Нам надоели действия "Барселоны" в отношении Гризманна"

Главный юрисконсульт "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин опроверг информацию о том, что "Барселона" готова заплатить 100 миллионов евро за нападающего мадридского клуба Антуана Гризманна. По мнению представителя "матрасников", каталонская команда ведет себя неподобающим образом.

– Нам надоела позиция "Барсы", – цитирует L'Equipe Марина. – Президент клуба, Луис Суарес и тренер сделали в последнее время много заявлений по поводу игрока, который не принадлежит их клубу. Все это происходит за несколько дней до финала Лиги Европы, что кажется нам полным отсутствием уважения к "Атлетико" и его фанатам.

Позиция "Атлетико" очень ясна и была опубликована много раз: мы никогда не вели переговоров по Гризманну и у нас нет намерения делать это. Я лично говорил несколько месяцев назад президенту "Барселоны", что игрок не продается. Я также сказал ему, что его поведение противоречит честной игре, потому что, пока мы боролись за чемпионство с "Барсой", они отвлекали своими разговорами одного из самых важных игроков нашей команды. Надеемся, что это заявление поможет нам подготовиться к финалу должным образом и без лишних разговоров.