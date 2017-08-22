"Атлетико" надеется подписать полузащитника "Реала"

Полузащитник "Реала" Маркос Льоренте может стать игроком "Атлетико", утверждает AS. "Матрасники" понимают, что им будет непросто оформить данный трансфер. По информации издания, хавбек не против сменить один клуб из Мадрида на другой. Футболист недоволен количеством игровой практики.

Отметим, что сумма отступных, прописанная в контракте хавбека, составляет 200 миллионов евро. Напомним, что в случае перехода 22-летний испанец не сможет дебютировать в "Атлетико" до зимнего трансферного окна из-за санкций, наложенных на клуб.

В прошлом сезоне Льоренте на правах аренды выступал за "Алавес". За баскскую команду во всех турнирах он провел 38 игр и отдал две голевые передачи.