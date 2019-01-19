"Атлетико" на выезде разгромил "Уэску" со счетом 3:0

"Атлетико" отправил три безответных мяча в ворота "Уэски" в матче 20 тура чемпионата Испании.

Победу "матрасникам" принесли голы Люка Эрнандеза, Сантьяго Ариаса и Коке. После этой игры "Атлетико" набрал 41 очко. Команда идет на втором месте в чемпионате Испании.

Турнирная таблица чемпионата Испании

Чемпионат Испании. Лига 1

20-й тур

"Уэска" - "Атлетико" - 0:3 (0:1)

Голы: Эрнандез, 31 (0:1). Ариас, 52 (0:2). Коке, 71 (0:3).

"Уэска": Сантамария, Эчейта, Пулидо, Инсуа Бланко, Мирамон, Мусто (Эррера, 70), Мойсес Гомес, Ривера (Авила, 53), Феррейро, Кучо (Гальяр, 61), Гальего.

"Атлетико": Облак, Годин, Ариас, Хименес, Эрнандез (Монтеро, 86), Коке (Мольехо, 72), Партей, Эрнандес, Гризманн, Корреа, Лемар (Муньос, 90).

Предупреждения: Эчейта, 24. Хименес, 62. Корреа, 64. Гальего, 68.

Судья: Куадра Фернандес.

19 января. Уэска. Стадион El Alcoraz.