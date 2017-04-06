"Атлетико" может пожаловаться в ФИФА на "Реал"

"Атлетико" может подать жалобу в ФИФА на "Реал" за переговоры со своим защитником Тео Эрнандесом, информирует AS. Ранее сообщалось, что "Королевский клуб" готов заплатить за 19-летнего француза, который выступает на правах аренды за "Алавес", 24 миллиона евро.

По правилам ФИФА, можно вести переговоры с игроком только за шесть месяцев до окончания его контракта, а по правилам Федерации футбола Испании нужно еще и уведомлять клуб о желании вести переговоры с игроком. Оба условия "Реал" не выполнил. Соглашение Эрнандеса с "Атлетико" действует до лета 2021 года.



