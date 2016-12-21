"Атлетико", "Лас-Пальмас" и "Кордова" вышли в 1/8 финала Кубка Испании

"Атлетико" в ответном матче 1/16 Кубка финала Испании разгромил "Гихуэло" (4:1) и вышел в следующую стадию турнира. Первая встреча также завершилась крупной победой мадридцев со счетом 6:0.

В другом матче "Малага" на своем поле проиграла "Кордове" - 3:4. Первая встреча завершилась поражением "Малаги" со счетом 0:2.

Наконец, "Лас-Пальмас" по сумме двух встреч обыграл "Уэску" (2:2, 2:1).

Кубок Испании

1/16 финала

"Лас-Пальмас" - "Уэска" - 2:1 (1:0)

Голы: Гарсия, 14 (1:0). Асдрубаль, 60 (2:0). Грант, 90+3 (2:1).

Первый матч - 2:2.

"Атлетико" - "Гихуэло" - 4:1 (4:0)

Голы: Гайтан, 17 (1:0). Корреа, 22 (2:0). Хуанфран, 29 (3:0). Фернандо Торрес, 45 (4:0). Пино, 80 (4:1).

Предупреждения: Рауль Руис, 15.

Удаление: Рауль Руис (Гихуэло), 33.

Первый матч - 6:0.

"Малага" - "Кордова" - 3:4 (2:2)

Голы: Рамирес, 18 (1:0). Пьоваккари, 28 (1:1). Рамирес, 39 (2:1). Пьоваккари, 41 (2:2). Педро Риос, 68 - с пенальти (2:3). Сантос, 88 (3:3). Педро Риос, 89 (3:4).

Первый матч - 0:2.