"Атлетико" избежал поражения от "Жироны", проигрывая 0:2

Матч 1-го тура чемпионата Испании "Жирона" – "Атлетико" завершился вничью – 2:2. К 25-й минуте хозяева поля вели со счетом 2:0 благодаря дублю нападающего Кристиана Стуани. На 67-й минуте с поля был удален форвард гостей Антуан Гризманн. Однако усилиями нападающего Анхеля Корреа и защитника Хосе Хименеса мадридцы вырвали ничью.

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1-й тур

"Жирона" – "Атлетико" – 2:2 (2:0)

Голы: Стуани, 22 (1:0). Стуани, 25 (2:0). Корреа, 78 (2:1). Хименес, 85 (2:2).

"Жирона": Ираисос, Муньеса, Эспиноса, Маффео, Алькала, Адай (Планас, 71), Борха, Порту (Кайоде, 84), Пере Понс, Гранель, Стуани.

"Атлетико": Облак, Хуанфран (Корреа, 58), Савич, Хименес, Эрнандез, Габи (Гайтан, 69), Коке, Сауль, Фернандо Торрес (Вьетто, 73), Гризманн, Феррейра-Карраско.

Предупреждения: Феррейра-Карраско, 28. Стуани, 45+1. Сауль, 50. Эрнандез, 61. Гризманн, 67. Пере Понс, 90+4.

Удаление: Гризманн, 67.

Судья: Мартинес Мунуэра.

19 августа. Жирона. Стадион Montilivi.