"Атлетико" и "Хетафе" голов не забили

"Атлетико" и "Хетафе" в товарищеском матче сыграли вничью - 0:0.
Товарищеский матч
"Хетафе" - "Атлетико" - 0:0
"Хетафе": Гуаита, Молинеро, Кала (Ката Диас, 70), Суарес, Джене (Веласкес, 70), Фажр (Ласен, 79), Сибасаки (Портильо, 79), Мора (Арамбарри, 70), Пачеко (Ндиай, 70), Хорхе Молина (Карлос Кальдерон, 79), А.Хименес.
"Атлетико": Облак, Савич, Врсалько, Х.Хименес, Эрнандез, Габи, Гайтан, Коке, Фернандо Торрес, Гризманн, Феррейра-Карраско.
Предупреждения: Феррейра-Карраско, 75. А.Хименес, 82.
11 августа. Хетафе. Стадион "Coliseum Alfonso Perez".