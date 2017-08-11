23:22 11 августа | Футбол — Испания

"Атлетико" и "Хетафе" голов не забили


"Атлетико" и "Хетафе" в товарищеском матче сыграли вничью - 0:0.

Товарищеский матч

"Хетафе" - "Атлетико" - 0:0 

"Хетафе": Гуаита, Молинеро, Кала (Ката Диас, 70), Суарес, Джене (Веласкес, 70), Фажр (Ласен, 79), Сибасаки (Портильо, 79), Мора (Арамбарри, 70), Пачеко (Ндиай, 70), Хорхе Молина (Карлос Кальдерон, 79), А.Хименес.

"Атлетико": Облак, Савич, Врсалько, Х.Хименес, Эрнандез, Габи, Гайтан, Коке, Фернандо Торрес, Гризманн, Феррейра-Карраско.

Предупреждения: Феррейра-Карраско, 75. А.Хименес, 82. 

11 августа. Хетафе. Стадион "Coliseum Alfonso Perez".

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий