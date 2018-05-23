"Атлетико" хочет приобрести Родриго

"Атлетико" планирует выкупить форварда "Валенсии" Морено Родриго в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на Cadena Ser.

Отмечается, что "Валенсия" требует 60 миллионов евро за своего игрока. Однако "Атлетико" планирует сбить цену, включив в сделку своего нападающего Кевина Гамейро.

В сезоне-2017/18 26-летний Родриго провел 47 матчей во всех турнирах, отправил в ворота соперников 21 мяч и отдал четыре результативных паса. В свою очередь, 31-летний Гамейро в 36 играх отличился 11-ю голами и двумя передачами.