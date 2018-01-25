"Атлетико" хочет получить за Гайтана 20 миллионов евро

"Атлетико" готов продать полузащитника Николаса Гайтана за 20 миллионов евро, сообщает Marca. По информации источника, официальные запросы по Гайтану направляли "Монтеррей", "Суонси" и "Бока Хуниорс". Эти предложения были отклонены из-за финансовой составляющей.

Как ранее сообщал "СЭ", 29-летний полузащитник входит в сферу интересов "Зенита". Мадридскому клубу известно об этом, и руководство готово вести переговоры, однако сам игрок, с 2010 по 2016 годы выступавший за "Бенфику", пока желает остаться в Европе. Кроме того, Гайтан еще не получил гражданство ЕС – аргентинец оформляет португальский паспорт.

В "Атлетико" его зарплата составляет около 2,5 миллионов евро в год. Transfermarkt оценивает Гайтана, способного сыграть на обоих флангах полузащиты, в 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек провел 6 матчей в чемпионате Испании.

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