12:43 | Футбол — Испания

"Атлетико" хочет получить за Гайтана 20 миллионов евро


"Атлетико" готов продать полузащитника Николаса Гайтана за 20 миллионов евро, сообщает Marca. По информации источника, официальные запросы по Гайтану направляли "Монтеррей", "Суонси" и "Бока Хуниорс". Эти предложения были отклонены из-за финансовой составляющей.

Как ранее сообщал "СЭ", 29-летний полузащитник входит в сферу интересов "Зенита". Мадридскому клубу известно об этом, и руководство готово вести переговоры, однако сам игрок, с 2010 по 2016 годы выступавший за "Бенфику", пока желает остаться в Европе. Кроме того, Гайтан еще не получил гражданство ЕС – аргентинец оформляет португальский паспорт.

В "Атлетико" его зарплата составляет около 2,5 миллионов евро в год. Transfermarkt оценивает Гайтана, способного сыграть на обоих флангах полузащиты, в 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек провел 6 матчей в чемпионате Испании.

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