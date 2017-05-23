"Атлетико" готов предложить Коке продление контракта на 5-6 лет

Руководство и тренерский штаб "Атлетико" довольны выступлением полузащитника Коке, утверждает Marca. Они готовы предложить 25-летнему игроку продление соглашения на 5-6 лет.

Новый контракт будет включать в себя лучшие финансовые условия и значительное увеличение суммы трансферной компенсации за игрока. Ранее Коке заявил, что его все устраивает в мадридском клубе, и он хочет завершить в нем карьеру.

В прошедшем сезоне хавбек во всех турнирах провел 62 матча, в которых забил пять голов и отдал девять результативных передач. Действующее соглашение Коке с "матрасниками" рассчитано до лета 2019 года.