"Атлетико" дома потерял очки в игре с "Жироной"

Матч 20-го тура чемпионата Испании "Атлетико" – "Жирона" завершился вничью – 1:1. На гол нападающего Антуана Гризманна гости сумели ответить точным ударом полузащитника Кристиана Порту.
Чемпионат Испании
Ла лига
20-й тур
"Атлетико" – "Жирона" – 1:1 (1:0)
Голы: Гризманн, 34 (1:0). Порту, 73 (1:1).
"Атлетико": Облак, Савич, Врсалько (Витоло, 80), Хименес, Эрнандез, Сауль, Партей, Диегу Коста (Гамейро, 61), Гризманн (Коке, 71), Феррейра-Карраско, Корреа.
"Жирона": Буну (Ираисос, 46), Хонас Ромалью, Эспиноса, Мохика, Хуанпе, Адай, Борха, Порту, Пере Понс, Гранель (Тимор, 84), Олунга.
Предупреждения: Хуанпе, 31. Адай, 37. Партей, 45. Врсалько, 66. Хименес, 82. Эспиноса, 82. Облак, 90.
Судья: де Бургос Бенгоэчеа.
20 января. Мадрид. Стадион Wanda Metropolitano.