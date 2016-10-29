"Атлетико" благодаря дублю Феррейры-Карраско обыграл "Малагу" перед матчем с "Ростовом"

В игре 10-го тура чемпионата Испании "Атлетико" – "Малага" победу одержала мадридская команда – 4:2. Дублем в составе хозяев поля отметился полузащитник Янник Феррейра-Карраско, недавно продливший контракт с клубом.

Отметим, что 1 ноября "Атлетико" в матче группового турнира Лиги чемпионов примет "Ростов".

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10-й тур

"Атлетико" – "Малага" – 4:2 (3:1)

Голы: Феррейра-Карраско, 7 (1:0). Гамейро, 24 (2:0). Рамирес, 31 (2:1). Гамейро, 44 (3:1). Камачо, 64 (3:2). Феррейра-Карраско, 86 (4:2).

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Филипе Луис, Савич, Габи, Гайтан (Корреа, 31), Сауль, Гамейро (Тиагу, 65), Гризманн (Лукас Эрнандес, 61), Феррейра-Карраско.

"Малага": Камени, Росалес, Коне (Эн-Несири, 63), Рикка, Вильянуэва, Кастро, Камачо, Хуан Карлос, Хони (Аньор, 59), Пабло Форнальс (Дуда, 72), Рамирес.

Предупреждения: Кастро, 43. Савич, 49. Эн-Несири, 69. Вильянуэва, 73. Облак, 77. Рикка, 77. Сауль, 84. Камачо, 90+1.

Удаления: Савич, 60. Кастро, 88.

Судья: Эстрада Фернандес.

29 октября. Мадрид. Стадион Vicente Calderon.