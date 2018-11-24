"Атлетико" - "Барселона": прямая видеотрансляция - в 22.45

Лидер чемпионата Испании "Барселона" в субботу, 24 ноября, в матче 13-го тура сыграет на выезде с "Атлетико".

В предыдущем туре каталонцы дома уступили "Бетису" 3:4, но сохранили первое место в таблице. На их счету 24 очка в 12 играх. "Атлетико" благодаря выигрыгу у "Атлетика" (3:2) отстает от "Барсы" на одно очко и в случае победы обойдет ее в таблице.

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"Атлетико" - "Барселона": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 13-й тур, 24 ноября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 22.45 (мск)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей