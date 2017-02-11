"Атлетик" вырвал победу у "Депортиво"

В матче 22-го тура чемпионата Испании "Атлетик" на своем поле обыграл "Депортиво" со счетом 2:1.
Чемпионат Испании
Ла лига
22-й тур
"Атлетик" – "Депортиво" – 2:1 (0:1)
Голы: Эмре Чолак, 42 (0:1). Икер Муниаин, 71 (1:1). Адурис, 89 (2:1).
"Атлетик": Ираисос, Баленсиага, Де Маркос, Ляпорт, Альварес, Рауль Гарсия (Сусаэта, 68), Сан-Хосе, Эчеварриа (Итурраспе, 68), Адурис, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Вильялибре, 85).
"Депортиво": Тытонь, Фернандо Наварро, Сидней, Хуанфран, Альбентоса, Борхес, Эмре Чолак (Фажр, 87), Карлес Хиль, Гильерме, Какюта (Джон, 67), Андоне (Хоселу, 74).
Предупреждения: Фернандо Наварро, 58. Сан-Хосе, 62. Хоселу, 89.
Судья: Мелеро Лопес (Испания).