"Атлетик" вырвал победу у "Депортиво"

В матче 22-го тура чемпионата Испании "Атлетик" на своем поле обыграл "Депортиво" со счетом 2:1.

Чемпионат Испании

Ла лига

22-й тур

"Атлетик" – "Депортиво" – 2:1 (0:1)

Голы: Эмре Чолак, 42 (0:1). Икер Муниаин, 71 (1:1). Адурис, 89 (2:1).

"Атлетик": Ираисос, Баленсиага, Де Маркос, Ляпорт, Альварес, Рауль Гарсия (Сусаэта, 68), Сан-Хосе, Эчеварриа (Итурраспе, 68), Адурис, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Вильялибре, 85).

"Депортиво": Тытонь, Фернандо Наварро, Сидней, Хуанфран, Альбентоса, Борхес, Эмре Чолак (Фажр, 87), Карлес Хиль, Гильерме, Какюта (Джон, 67), Андоне (Хоселу, 74).

Предупреждения: Фернандо Наварро, 58. Сан-Хосе, 62. Хоселу, 89.

Судья: Мелеро Лопес (Испания).