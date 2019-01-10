"Атлетик" - "Севилья": видеотрансляция матча - в 21.30

Сегодня в рамках первого матча 1/8 финала Кубка Испании "Атлетик" примет "Севилью". Игра начнется в 21.30 по московскому времени.

Клуб из столицы Басконии в 1/16 финала дважды разгромил "Уэску" с одинаковым счетом 4:0. "Севилья" с минимальным перевесом одолела "Вильяновенсе" (0:0, 1:0).

Winline считает, что у хозяев небольшое преимущество - 2.47 на их победу против 3.01 на "Севилью" и 3.20 на ничью.

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