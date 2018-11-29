00:36 | Футбол — Испания

"Атлетик" разгромил "Уэску" в Кубке Испании

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"Атлетик" разгромил "Уэску" в первом матче 1/16 финала Кубка Испании. Ответная встреча состоится 6 декабря.

Кубок Испании 

1/16 финала

Первый матч 

"Атлетик" - "Уэска" - 4:0 (3:0)

Голы: Адурис, 10 (1:0). Инсуа Бланко, 27 - в свои ворота (2:0). Адурис, 32 (3:0). Эчеварриа, 55 (4:0). 

"Атлетик": Симон, Де Маркос, Берчиче, Иньиго Мартинес, Сан-Хосе, Эчеварриа (Дани Гарсия, 64), Ноласкоайн, Адурис (Ганя, 73), Икер Муниаин, Иньяки Уильямс, Гурусета (Капа, 79).

"Уэска": Вернер, Брежанчич (Мирамон, 46), Инсуа Бланко, Семеду (Пулидо, 33), Акапо, Састре, Ривера, Хуан Агилера, Сердар Гюрлер (Хуанхо Камачо, 80), Лонго, Авила.

Предупреждения: Авила, 9. Састре, 22. Брежанчич, 41. Сан-Хосе, 59. 

Судья: Гонсалес Гонсалес.

28 ноября. Бильбао. Стадион "Сан-Мамес".

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/football/L/foreign/spain/cup/

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