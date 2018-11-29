"Атлетик" разгромил "Уэску" в Кубке Испании

"Атлетик" разгромил "Уэску" в первом матче 1/16 финала Кубка Испании. Ответная встреча состоится 6 декабря.
Кубок Испании
1/16 финала
Первый матч
"Атлетик" - "Уэска" - 4:0 (3:0)
Голы: Адурис, 10 (1:0). Инсуа Бланко, 27 - в свои ворота (2:0). Адурис, 32 (3:0). Эчеварриа, 55 (4:0).
"Атлетик": Симон, Де Маркос, Берчиче, Иньиго Мартинес, Сан-Хосе, Эчеварриа (Дани Гарсия, 64), Ноласкоайн, Адурис (Ганя, 73), Икер Муниаин, Иньяки Уильямс, Гурусета (Капа, 79).
"Уэска": Вернер, Брежанчич (Мирамон, 46), Инсуа Бланко, Семеду (Пулидо, 33), Акапо, Састре, Ривера, Хуан Агилера, Сердар Гюрлер (Хуанхо Камачо, 80), Лонго, Авила.
Предупреждения: Авила, 9. Састре, 22. Брежанчич, 41. Сан-Хосе, 59.
Судья: Гонсалес Гонсалес.
28 ноября. Бильбао. Стадион "Сан-Мамес".
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