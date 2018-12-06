"Атлетик" разгромил "Уэску" и вышел в 1/8 финала Кубка Испании

"Атлетик" с разгромным счетом обыграл "Уэску" в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании (4:0). Дублями отметились форварды Ариц Адурис и Иньяки Уильямс.

"Атлетик" победил "Уэску" с общим счетом 8:0 по сумме двух матчей и вышел в 1/8 финала Кубка Испании.

Кубок Испании

1/16 финала

"Уэска" - "Атлетик" - 0:4 (0:1)

Голы: Адурис, 37 (0:1). Адурис, 58 (0:2). Иньяки Уильямс, 80 (0:3). Иньяки Уильямс, 90+2 (0:4).

Нереализованный пенальти: Хуанхо Камачо, 78 (вратарь)

"Уэска": Вернер, Эчейта, Брежанчич, Инсуа Бланко, Альмегре (Мирамон, 62), Састре (Хуанхо Камачо, 72), Мусто (Хуан Агилера, 45), Мелеро, Сердар Гюрлер, Лонго, Авила.

"Атлетик": Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа (Де Маркос, 59), Альварес, Рауль Гарсия, Эчеварриа (Сан-Хосе, 84), Дани Гарсия, Адурис (Иньяки Уильямс, 63), Сусаэта, Кордоба.

Предупреждения: Мусто, 27. Авила, 72.

Судья: дель Серро Гранде.

06 декабря. Уэска. Стадион "El Alcoraz".

В другом ответном матче 1/16 финала Кубка Испании хихонский "Спортинг" сыграл вничью с "Эйбаром" (2:2) и прошел дальше - общий результат составил 4:2.

"Эйбар" - "Спортинг Х" - 2:2 (0:2)

Голы: Хименес, 13 (0:1). Перес, 39 (0:2). Кукурелья, 53 (1:2). Шарлес, 87 (2:2).

"Эйбар": Асьер Риесго, Бигас, Пенья (Шарлес, 61), Арбилья, Кукурелья, Альварес, Хоан Хордан, Кике, Пере Милья (Хосе Анхель, 45), Эрвиас (Де Бласис, 45), Кардона.

Предупреждения: Хоан Хордан, 16. Кукурелья, 65.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

06 декабря. Эйбар. Стадион "Municipal de Ipurua".

Все об испанском футболе - здесь