"Атлетик" разгромил "Лас-Пальмас", Муниаин и Адурис забили по два мяча

"Атлетик" разгромил "Лас-Пальмас" (5:1) в матче 32-го тура чемпионата Испании. В составе победителей дублем отметились полузащитник Икер Муниаин и Ариц Адурис, один мяч на счету Микеля Сан-Хосе. У "Лас-Пальмаса" единственный мяч на счету Педро Бигаса.

Клуб из Бильбао на время поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата, "Лас-Пальмас" занимает 13-ю строчку.

Чемпионат Испании

Ла лига

32-й тур

"Атлетик" – "Лас-Пальмас" – 5:1 (3:1)

Голы: Сан-Хосе, 7 (1:0). Икер Муниаин, 9 (2:0). Бигас, 12 (2:1). Адурис, 18 (3:1). Икер Муниаин, 58 (4:1). Адурис, 59 (5:1).

"Атлетик": Аррисабалага, Баленсиага (Лекуэ, 52), Де Маркос, Ляпорт, Альварес, Рауль Гарсия, Итурраспе, Сан-Хосе (Эчеварриа, 75), Адурис, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Сусаэта, 79).

"Лас-Пальмас": Лисоайн, Мишел, Бигас, Лемос (Д.Гарсия, 46), Дани Кастельяно, Вьера (Халилович, 71), Гомес, Меса, М.Гарсия (Момо, 63), Ливая, Тана.

Предупреждения: Вьера, 61. Сан-Хосе, 66. Ливая, 89.

Судья: Эстрада Фернандес.

14 апреля. Бильбао. Стадион San Mames Barria.