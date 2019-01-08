"Атлетик" победил "Сельту" в Виго и покинул зону вылета

"Атлетик" выиграл в гостях у "Сельты" в матче 18-го тура чемпионата Испании – 2:1. Голами в составе клуба из Бильбао отметились Икер Муниаин и Иньяки Уильямс.

Вместе с тем баски смогли покинуть зону вылета и делят 16-е место (из 20) с "Леганесом" – по 19 очков. У "Вильярреала" – 17 очков, "Райо Вальекано" – 16, "Уэски" – 11. "Сельта" делит 14-ю строчку с "Вальядолидом", обе команды 21 очко.

Чемпионат Испании

Лига 1

18-й тур

"Сельта" – "Атлетик" – 1:2 (1:1)

Голы: Икер Муниаин, 19 (0:1). Бельтран, 45+2 (1:1). Иньяки Уильямс, 54 (1:2).

"Сельта": Рубен Бланко, Кабраль, Араухо, Мальо, Хункa, Окай Йокушлу, Лоботка (Систо, 64), Буфаль (Эккерт, 75), Мендес, Бельтран (Юльсагер, 80), Гомес.

"Атлетик": Эррерин, Де Маркос, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Нуньес, Эчеварриа, Дани Гарсия (Сан-Хосе, 76), Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Адурис, 67), Кордоба (Баленсиага, 89).

Предупреждения: Иньяки Уильямс, 15. Окай Йокушлу, 25. Кордоба, 40. Дани Гарсия, 58. Мальо, 68. Адурис, 85. Икер Муниаин, 90+2.

Судья: Мартинес Мунуэра.

7 января. Виго. Стадион "Балаидос".

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