"Атлетик" переиграл "Вильярреал"

"Атлетик" нанес поражение "Вильярреалу" в матче 12-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0. Автором единственного гола стал на 67-й минуте встречи полузащитник хозяев Рауль Гарсия. Победившая команда набрала 20 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице. Гости делят четвертое место с "Реал Сосьедад" с 22 очками.

Чемпионат Испании

Ла лига

12-й тур

"Атлетик" – "Вильярреал" – 1:0 (0:0)

Гол: Рауль Гарсия, 67.

"Атлетик": Аррисабалага, Баленсиага, Боведа, Ляпорт, Альварес, Рауль Гарсия (Эрасо, 86), Микель Рико, Весга (Сусаэта, 62), Адурис, Икер Муниаин (Сан-Хосе, 62), Иньяки Уильямс.

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Б.Сориано, Р.Сориано (Хонатан дос Сантос, 64), Тригерос (Пату, 71), Самуэль Кастильехо, Эрнандес, Сансоне (Бакамбу, 68).

Предупреждения: Сансоне, 17. Хауме, 76.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

Бильбао. Стадион "San Mames Barria".