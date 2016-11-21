00:37 | ФУТБОЛ — Испания

"Атлетик" переиграл "Вильярреал"

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"Атлетик" нанес поражение "Вильярреалу" в матче 12-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0. Автором единственного гола стал на 67-й минуте встречи полузащитник хозяев Рауль Гарсия. Победившая команда набрала 20 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице. Гости делят четвертое место с "Реал Сосьедад" с 22 очками.

Чемпионат Испании

Ла лига

12-й тур

"Атлетик" – "Вильярреал" – 1:0 (0:0)

Гол: Рауль Гарсия, 67.

"Атлетик": Аррисабалага, Баленсиага, Боведа, Ляпорт, Альварес, Рауль Гарсия (Эрасо, 86), Микель Рико, Весга (Сусаэта, 62), Адурис, Икер Муниаин (Сан-Хосе, 62), Иньяки Уильямс.

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Б.Сориано, Р.Сориано (Хонатан дос Сантос, 64), Тригерос (Пату, 71), Самуэль Кастильехо, Эрнандес, Сансоне (Бакамбу, 68).

Предупреждения: Сансоне, 17. Хауме, 76.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

Бильбао. Стадион "San Mames Barria".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

а с Черышевым-то точно 10:0 бы выиграли!

00:48

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