"Атлетик" обыграл "Леганес", Рауль Гарсия сделал дубль

"Атлетик" в матче 28-го тура чемпионата Испании обыграл "Леганес" - 2:0. Дубль в этой встрече сделал полузащитник Рауль Гарсия.

Чемпионат Испании

Лига 1

28-й тур

"Атлетик" - "Леганес" - 2:0 (2:0)

Голы: Э.Рауль Гарсия, 10 (1:0). Э.Рауль Гарсия, 17 (2:0).

"Атлетик": Аррисабалага, Де Маркос, Иньиго Мартинес, Саборит, Нуньес, Э.Рауль Гарсия (Лекуэ, 82), Сусаэта (Итурраспе, 58), Сан-Хосе, Эчеварриа, Иньяки Уильямс, Кордоба (Мерино, 88).

"Леганес": Куэльяр, Сиовас, Сальдуа, Бустинса, Рико, Рубен Перес, Херард Гумбау (Брашанац, 46), Эрасо, Амрабат (Наранхо, 78), Эль-Жар (Омар, 58), Бовю.

Предупреждения: Эль-Жар, 12. Кордоба, 28. Сальдуа, 36. Брашанац, 66. Э.Рауль Гарсия, 68. Сиовас, 72. Бустинса, 89.

Судья: Санчес Мартинес.

11 марта. Бильбао. Стадион San Mames Barria.