"Атлетик" на выезде одолел "Осасуну"

В матче 29-го тура чемпионата Испании "Осасуна" на своем поле уступила "Атлетику" – 1:2. Решающий мяч на счету форварда басков Иньяки Уильямса. Этот успех позволил гостям подняться на восьмую строчку в таблице, при этом у команды есть еще игра в запасе.

"Осасуна" потерпела 19-е поражение в сезоне и осталась на последнем месте. Последний (и единственный) раз клуб из Памплоны побеждал в ла лиге 17 октября прошлого года.

Чемпионат Испании

Ла лига

29-й тур

"Осасуна" – "Атлетик" – 1:2 (0:2)

Голы: Адурис, 12 (0:1). Иньяки Уильямс, 44 (0:2). Леон, 79 (1:2).

"Осасуна": Сиригу, У.Гарсия, Карлос Клерк, Дав.Гарсия, Буньюэль (Олавиде, 82), Де лас Куэвас (Беренгер, 71), Мерида Перес, Ойер, Чаушич, Ривьер, Риера (Леон, 66).

"Атлетик": Аррисабалага, Баленсиага, Боведа, Де Маркос, Ляпорт, Рауль Гарсия (Итурраспе, 61), Сан-Хосе, Эчеварриа (Микель Рико, 79), Адурис, Икер Муниаин (Лекуэ, 69), Иньяки Уильямс.

Предупреждения: Риера, 22. Икер Муниаин, 34. Мерида Перес, 36. Ойер, 60. Карлос Клерк, 81. Де Маркос, 84.

Судья: Мунуэра Монтера.

1 апреля. Памплона. Стадион "Эль Садар".