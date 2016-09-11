"Атлетик" на выезде обыграл "Депортиво"

"Атлетик" выиграл у "Депортиво" в выездном матче 3-го тура чемпионата Испании. Автором единственного гола во встрече стал полузащитник Рауль Гарсия.
Чемпионат Испании
Примера
3-й тур
"Депортиво" - "Атлетик" - 0:1 (0:1)
Гол: Рауль Гарсия, 41 (0:1).
"Депортиво": Люкс, Сидней (Алехандро Аррибас, 55), Хуанфран, Луизинью, Альбентоса, Москера, Борхес, Фажр, Карлес Хиль (Морено, 68), Хоселу (Валье, 24), Андоне.
"Атлетик": Аррисабалага, Баленсиага, Боведа, Де Маркос, Ляпорт, Сан-Хосе, Эчеварриа, Рауль Гарсия (Лекуэ, 87), Адурис, Икер Муниаин (Итурраспе, 68), Иньяки Уильямс (Мерино, 85).
Предупреждения: Рауль Гарсия, 19. Сан-Хосе, 67. Борхес, 70. Эчеварриа, 71. Альбентоса, 90.
Судья: Эстрада Фернандес.