23:26 11 сентября | ФУТБОЛ — Испания

"Атлетик" на выезде обыграл "Депортиво"

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"Атлетик" выиграл у "Депортиво" в выездном матче 3-го тура чемпионата Испании. Автором единственного гола во встрече стал полузащитник Рауль Гарсия.

Чемпионат Испании

Примера

3-й тур 

"Депортиво" - "Атлетик" - 0:1 (0:1)

Гол: Рауль Гарсия, 41 (0:1). 

"Депортиво": Люкс, Сидней (Алехандро Аррибас, 55), Хуанфран, Луизинью, Альбентоса, Москера, Борхес, Фажр, Карлес Хиль (Морено, 68), Хоселу (Валье, 24), Андоне.

"Атлетик": Аррисабалага, Баленсиага, Боведа, Де Маркос, Ляпорт, Сан-Хосе, Эчеварриа, Рауль Гарсия (Лекуэ, 87), Адурис, Икер Муниаин (Итурраспе, 68), Иньяки Уильямс (Мерино, 85).

Предупреждения: Рауль Гарсия, 19. Сан-Хосе, 67. Борхес, 70. Эчеварриа, 71. Альбентоса, 90. 

Судья: Эстрада Фернандес.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/

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