"Атлетик" на выезде обыграл "Депортиво"

"Атлетик" выиграл у "Депортиво" в выездном матче 3-го тура чемпионата Испании. Автором единственного гола во встрече стал полузащитник Рауль Гарсия.

Чемпионат Испании

Примера

3-й тур

"Депортиво" - "Атлетик" - 0:1 (0:1)

Гол: Рауль Гарсия, 41 (0:1).

"Депортиво": Люкс, Сидней (Алехандро Аррибас, 55), Хуанфран, Луизинью, Альбентоса, Москера, Борхес, Фажр, Карлес Хиль (Морено, 68), Хоселу (Валье, 24), Андоне.

"Атлетик": Аррисабалага, Баленсиага, Боведа, Де Маркос, Ляпорт, Сан-Хосе, Эчеварриа, Рауль Гарсия (Лекуэ, 87), Адурис, Икер Муниаин (Итурраспе, 68), Иньяки Уильямс (Мерино, 85).

Предупреждения: Рауль Гарсия, 19. Сан-Хосе, 67. Борхес, 70. Эчеварриа, 71. Альбентоса, 90.

Судья: Эстрада Фернандес.