"Атлетик" и "Атлетико" не выявили сильнейшего

Матч 19-го тура чемпионата Испании между "Атлетиком" и "Атлетико" завершился вничью – 2:2. У хозяев поля голами отметились защитники Иньиго Лекуэ и Оскар де Маркос, в составе гостей отличились полузащитник Коке и нападающий Антуан Гризманн.
Баскский коллектив занимает седьмое место в турнирной таблице, мадридский – четвертое.
Чемпионат Испании
Ла лига
19-й тур
"Атлетик" – "Атлетико" – 2:2 (1:1)
Голы: Коке, 3 (0:1). Лекуэ, 42 (1:1). Де Маркос, 56 (2:1). Гризманн, 80 (2:2).
"Атлетик": Ираисос, Баленсиага, Боведа, Де Маркос, Ляпорт, Лекуэ, Рауль Гарсия, Итурраспе (Микель Рико, 89), Сан-Хосе, Икер Муниаин (Вильялибре, 83), Иньяки Уильямс (Сусаэта, 83).
"Атлетико": Мойя, Годин, Филипе Луис, Врсалько, Хименес, Габи (Фернандо Торрес, 58), Коке, Сауль, Гамейро (Гайтан, 65), Гризманн, Феррейра-Карраско (Корреа, 65).
Предупреждения: Иньяки Уильямс, 36. Габи, 47. Итурраспе, 63. Феррейра-Карраско, 64. Хименес, 90+3.
Судья: Иглесиас Вильянуэва.
22 января. Бильбао. Стадион San Mames Barria.
Pablo_75
Атлетико вниз, конечно, ползёт. Отскочили сегодня. Вполне себе четвёртое место.
20:27 22 января