Аспас - об ударе Рамоса паненкой: "У него есть яйца"

Нападающий "Сельты" Яго Аспас заявил, что защитник "Реала" Серхио Рамос является смелым человеком. Капитан "королевского клуба" на 83-й минуте матча 12-го тура чемпионата Испании между этими командами (4:2) реализовал пенальти ударом в стиле Паненки.

- У него есть яйца, - приводит слова Аспаса Marca. - Чтобы ударить так, как он хочет, да еще и попасть в ворота.

В текущем сезоне Рамос провел 17 матчей за "Реал", забил 5 голов и отдал одну результативную передачу.

"Реал" после 12 туров занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.

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