13:35 | ФУТБОЛ — Испания

Аспас не знал, что Рамос плюнул в него во время матча

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Форвард "Сельты" Яго Аспас заявил, что узнал из интернета об инциденте с защитником "Реала" Серхио Рамосом. Защитник во время матча Кубка Испании против "Сельты" (1:2) плюнул в форварда. В текущем сезоне 29-летний Аспас провел 17 матчей в чемпионате и забил 11 мячей.

– Я даже не видел этого, – цитирует Deportes Cuatro Аспаса. – Узнал, только когда мне прислали видео. Такие вещи могут происходить по тысяче раз за игру, но я считаю, что это должно оставаться на поле.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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V0VaN

что рамос что пепе... два психа-хама-идиота

16:41

баламошка

Бугагага) Как некрасиво)

13:43

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