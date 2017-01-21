Аспас не знал, что Рамос плюнул в него во время матча

Форвард "Сельты" Яго Аспас заявил, что узнал из интернета об инциденте с защитником "Реала" Серхио Рамосом. Защитник во время матча Кубка Испании против "Сельты" (1:2) плюнул в форварда. В текущем сезоне 29-летний Аспас провел 17 матчей в чемпионате и забил 11 мячей.

– Я даже не видел этого, – цитирует Deportes Cuatro Аспаса. – Узнал, только когда мне прислали видео. Такие вещи могут происходить по тысяче раз за игру, но я считаю, что это должно оставаться на поле.