Асьер Ильярраменди: "Нынешний состав "Реала" - один из сильнейших за многие годы"

Полузащитник "Реал Сосьедад" Асьер Ильярраменди отметил, что игра "Реала" не изменится, если 6-7 игроков со скамейки запасных мадридцев выйдут в стартовом составе. Экс-хавбек "Королевского клуба" подчеркнул, что у столичной команды 16-17 игроков мирового класса.

– Нынешний состав "Реала" один из сильнейших за многие годы, – цитирует Marca Ильярраменди. – У них очень сильная и конкурентоспособная команда. "Реал" может поменять 6-7 игроков в стартовом составе и это никак не отразится на уровне их игры. В составе "Королевского клуба" 16-17 игроков высокого класса.