Асенсио забил сумасшедший гол "Барселоне" с 30 метров

"Реал" вышел вперед уже на 4-й минуте ответного матча против "Барселоны" в рамках Суперкубка Испании. Дальним ударом, примерно с 30 метров, ворота соперников поразил полузащитник Марко Асенсио.

Отметим, что испанец забивал и в первом матче Суперкубка.

Трансляция матча "Реал" – "Барселона"