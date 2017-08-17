Асенсио забил сумасшедший гол "Барселоне" с 30 метров

"Реал" вышел вперед уже на 4-й минуте ответного матча против "Барселоны" в рамках Суперкубка Испании. Дальним ударом, примерно с 30 метров, ворота соперников поразил полузащитник Марко Асенсио.
Отметим, что испанец забивал и в первом матче Суперкубка.
Трансляция матча "Реал" – "Барселона"
Marco Asensio Goal Against Barcelona pic.twitter.com/YCP9UDpoBI– Youngsinatra954 (@Youngsinatra954) 16 августа 2017 г.
Dexty_07
Барселона сдулась. Пора убирать старперов и брать молодые таланты. Очевидно что уровень Барселоны уже намного ниже Реала, Юве, Баварии. А тут еще и ПСЖ на подходе...
00:45
Zello
Боярский - провидец! Легенда футбольных прогнозов
00:43
disss
Как вы думаете, "Барса" в этом году с такой игрой и такой окладистой бородой Месси останется в Примере или вылетит в диапазон 1?
00:41
Machete dont text
watda fuck i just turned on fuckin tv
00:09