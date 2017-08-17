00:05 | Футбол — Испания

Асенсио забил сумасшедший гол "Барселоне" с 30 метров

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"Реал" вышел вперед уже на 4-й минуте ответного матча против "Барселоны" в рамках Суперкубка Испании. Дальним ударом, примерно с 30 метров, ворота соперников поразил полузащитник Марко Асенсио.

Отметим, что испанец забивал и в первом матче Суперкубка.

Трансляция матча "Реал" – "Барселона"

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Dexty_07

Барселона сдулась. Пора убирать старперов и брать молодые таланты. Очевидно что уровень Барселоны уже намного ниже Реала, Юве, Баварии. А тут еще и ПСЖ на подходе...

00:45

Zello

Боярский - провидец! Легенда футбольных прогнозов

00:43

disss

Как вы думаете, "Барса" в этом году с такой игрой и такой окладистой бородой Месси останется в Примере или вылетит в диапазон 1?

00:41

Machete dont text

watda fuck i just turned on fuckin tv

00:09