Асенсио забил 6000-й гол "Реала" в чемпионате Испании. Видео

Нападающий "Реала" Марко Асенсио оформил дубль в матче 24-го тура чемпионата Испании с "Бетисом". Гол 22-летнего испанца стал для мадридского клуба 6000-м в играх испанской лиги.
Примечателен тот факт, что только "Эвертон" (6961 гол), "Арсенал" (6769 голов), "Ливерпуль" (6756 голов), "Астон Вилла" (6608 голов) и "Манчестер Юнайтед" (6430 голов) забивали больше "Реала" голов в своих чемпионатах.
Трансляция матча "Бетис" - "Реал"
Real Madrid's 6000th goal in La Liga. Unbelievable run by Carvajal & a fantastic finish by our golden boy Marco Asensio. pic.twitter.com/w7S8JtVtNC– Hala Madrid y Nada Más (@RaulMadrid4Life) 18 февраля 2018 г.