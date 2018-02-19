Асенсио забил 6000-й гол "Реала" в чемпионате Испании. Видео

Нападающий "Реала" Марко Асенсио оформил дубль в матче 24-го тура чемпионата Испании с "Бетисом". Гол 22-летнего испанца стал для мадридского клуба 6000-м в играх испанской лиги.

Примечателен тот факт, что только "Эвертон" (6961 гол), "Арсенал" (6769 голов), "Ливерпуль" (6756 голов), "Астон Вилла" (6608 голов) и "Манчестер Юнайтед" (6430 голов) забивали больше "Реала" голов в своих чемпионатах.

Трансляция матча "Бетис" - "Реал"