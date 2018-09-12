Асенсио никогда не думал об уходе из "Реала"

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио заявил, что никогда не думал об уходе из мадридского клуба. Футболист отметил, что счастлив в Мадриде.

- У меня никогда не было намерений куда-либо уйти, - приводит Goal слова Асенсио. - Сейчас идет мой третий сезон здесь. У меня уже есть за плечами определённый опыт, я вижу, что именно мне удается, а что нет.

Асенсио подписал контракт с "Реалом" в 2014 году, согласно которому он стал игроком мадридского клуба летом 2015 года. Сезон 2015/16 полузащитник провел в аренде в "Эспаньоле", а затем окончательно перешел в "королевский клуб".

В прошлом сезоне 22-летний хавбек провел 53 матча за "Реал" во всех турнирах и забил 11 мячей при шести голевых передачах. В текущем сезоне Асенсио сыграл в 6-ти матчах, забил 1 гол и отдал одну передачу.