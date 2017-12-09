Асенсио недоволен слухами о переходе Смолова в "Реал"?

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио разочарован слухами о поисках клубом нового нападающего. Как утверждает испанский таблоид Diario Gol, в частности, испанца не устраивает информация, согласно которой "Королевский клуб" вступит в переговоры с "Краснодаром" по Федору Смолову.

Согласно источнику, 21-летний хавбек считает, что и в нынешних условиях не получает достаточно игрового времени. А переход Смолова или другого кандидата из шорт-листа потенциально может еще сильнее уменьшить время пребывания на поле Асенсио.

Отметим, что текущем сезоне 27-летний Смолов забил 10 голов в 13 матчах чемпионата России. На счету Асенсио 7 голов в 21 матче пяти турниров.

Помимо Смолова в шорт-лист "Реала" входят Мауро Икарди ("Интер"), Алексис Санчес ("Арсенал") и Тимо Вернер ("Лейпциг").

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