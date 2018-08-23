Асенсио не гарантирует, что надолго останется в "Реале"

Полузащитник "Реала" Марко Асенсио не исключил, что в будущем покинет команду. Футболист отметил, что в данный момент хочет побеждать с мадридским клубом, но не знает, что будет дальше.

– Мой основной вариант – всегда побеждать в "Реале",– приводит Goal слова Асенсио. – После – вы никогда не знаете, что может произойти. "Реал" – самый успешный клуб в мире, и с самого начала вы знаете, что должны быть готовы отдать все. Я стараюсь не сосредотачиваться на том, что от меня слишком много ожиданий. Это нормально, потому что у меня было два действительно хороших года в "Реале". Я просто надеюсь, что буду играть еще лучше.

Ранее агент Асенсио Орацио Гаджоли опроверг слухи о том, что игрок может уйти из команды.