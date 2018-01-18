08:01 | Футбол — Испания

AS: большинство болельщиков "Реала" хотят, чтобы Роналду ушел из клуба

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Испанское издание AS провело опрос среди болельщиков "Реала", чтобы понять их отношение к нападающему Криштиану Роналду. Поклонникам мадридского клуба необходимо было ответить на следующий вопрос: "Хотите ли вы видеть Роналду в составе клуба?". 67,5 процентов опрошенных ответили "Нет".

Отмечается, что в опросе приняли участие более 125 тысяч болельщиков. В текущем сезоне Роналду провел 14 матчей в чемпионате Испании, в которых он забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Кроме того, на его счету шесть игр в Лиге чемпионов, девять голов и одна голевая передача.

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Flamenco

Надо признать, его время ушло! И так будет с каждым !

16:43

Zangezi

С одной стороны, КриРо сделал для Реала столько, как никто другой. Это все равно что ливерпульские болелщики хотели, чтобы Джералд бы ушел из команды. С другой стороны, это о чем то да говорит.

15:18

Дядька

Ибо смутьян и нытик.

11:22