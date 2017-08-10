AS: "Барселона" не отправила трансферный лист Неймара в "ПСЖ", так как не получила от парижан деньги

Руководство "Барселоны" не получило денег за переход нападающего Неймара в "ПСЖ". Как сообщает AS, именно поэтому каталонцы не отправили трансферный лист бразильца в парижский клуб.

Ранее сообщалось о том, что руководители каталонского клуба и испанской лиги возмущены тем, что "ПСЖ" выкупил контракт бразильца на "катарские деньги" – за прописанную сумму отступных в 222 миллиона евро. Они видят в этом злостное нарушение финансового fair play и решили тянуть время с заявкой звезды в чемпионат Франции как можно дольше.

По информации L’Equipe, при этом после 18 августа международный сертификат придет автоматически. Пока же руководство французской лиги готово обратиться в ФИФА, чтобы ускорить процесс.

Отметим, что Неймар не сможет играть за "ПСЖ", пока они не получат трансферный лист. Футболист уже пропустил матч 1-го тура чемпионата Франции против "Амьена" (2:0).