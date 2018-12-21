Артуро Видаль: "Я пришел в "Барселону" чтобы играть, а не создавать команде проблемы"

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль рассказал, что его раздражало отсутствие игровой практики в начале сезона. 31-летний чилиец присоединился к каталонскому клубу в августе 2018 года.

- Было немного досадно, но это в прошлом, - приводит Goal слова Видаля. - Игрок всегда хочет играть и быть важным. Я пришел сюда, чтобы внести свой вклад, а не создавать проблемы такой важной команде.Я думаю только о том, чтобы работать, делать все как можно лучше и выигрывать титулы. Я стараюсь делать то, что хочет тренер, и отдавать все то, что умею из своей карьеры. Я могу отбирать мячи, атаковать, защищаться и выкладываться по полной.

В нынешнем сезоне Видаль провел за "Барселону" 20 матчей, забил два гола и отдал три передачи.

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