Артуро Видаль: "Нам придется очень много работать, если мы хотим стать чемпионами"

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль после поражения в матче 12-го тура чемпионата Испании (3:4) от "Бетиса" отметил, что каталонскому клубу необходимо выявить ошибки, которые были допущены в данном матче, и исправить их. Он добавил, что необходимо много работать, чтоб стать чемпионами.

- Нам почти удалось добиться ничьей, - приводит пресс-служба клуба слова Видаля. - Нам нужно продолжать совершенствоваться. Нам придется очень много работать, если мы хотим стать чемпионами. Теперь мы должны выявить ошибки и исправить их.

"Барселона" с 24 очками располагается на первом месте, "Бетис" с 16 баллами занимает 12 строчку.

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