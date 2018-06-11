Артур не перейдет в "Барселону" до января 2019 года

Президент "Гремиу" Ромильду Болзан Жуниор опроверг сообщения испанских СМИ о том, что полузащитник его команды Артур перейдет в "Барселону" в летнее трансферное окно. Каталонцы хотели приобрести игрока как можно быстреее из-за дефицита полузащитников. Главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде хотел, чтобы хавбек перешел уже летом, чтобы у него было больше времени на адаптацию.

– Позиция "Гремиу" – придерживаться контракта, который мы подписали, – цитирует Sport Болзана. – Новых факторов, которые означали бы, что мы пересмотрим договоренности с "Барселоной", нет. Мы договорились о том, что у "Барселоны" будет приоритетное право выкупа, но игрок уйдет только в январе.

В минувшем сезоне Артур провел 13 матчей в составе "Гремиу" и забил 4 гола.