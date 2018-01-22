Аррисабалага, которым интересовался "Реал", продлил контракт с "Атлетиком"

"Атлетик" продлил контракт с вратарем Кепой Аррисабалагой, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 23-летним игроком рассчитано до 30 июня 2025 года.
Отступные в контракте испанца составляют 80 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Аррисабалага не соглашался на новую сделку с родной командой, поскольку был близок к переходу в "Реал". Однако медлительность мадридцев в переговорах с басками привела к тому, что игрок устал ждать решительных действий от "Королевского клуба" и решил продлить контракт с "Атлетиком".
Athletic Club and @kepa_46 have signed the renewal contract by which the player will remain in the rojiblanca discipline until 30 June 2025. His cancellation clause will be 80 million Euros. #athletic pic.twitter.com/4lDrSCFIha– Athletic Club (@Athletic_en) 22 января 2018 г.