Аррисабалага, которым интересовался "Реал", продлил контракт с "Атлетиком"

"Атлетик" продлил контракт с вратарем Кепой Аррисабалагой, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 23-летним игроком рассчитано до 30 июня 2025 года.

Отступные в контракте испанца составляют 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Аррисабалага не соглашался на новую сделку с родной командой, поскольку был близок к переходу в "Реал". Однако медлительность мадридцев в переговорах с басками привела к тому, что игрок устал ждать решительных действий от "Королевского клуба" и решил продлить контракт с "Атлетиком".