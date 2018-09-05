Аррисабалага хочет стать основным вратарем сборной Испании

Вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага надеется завоевать место в основном составе сборной Испании. Основным голкипером испанской команды является Давид Де Хеа из "Манчестер Юнайтед".

– Для меня большая честь просто попасть в сборную Испании, – цитирует AS Аррисабалагу. – Это большая ответственность. Выбор делает главный тренер. Каждый вратарь хочет играть. А на тренировках мы помогаем друг другу. Де Хеа отличный вратарь, фантастически полезный. Он один из лучших на планете. Я не обращаю внимания на разговоры в СМИ, потому что сосредоточен только на своей работе и не хочу отвлекаться. Но, повторюсь, что каждый вратарь хочет быть первым номером.